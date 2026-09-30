Alejandra Jacinto, abogada: "Lo que necesitamos es que se aprueben el viernes los dos decretos; el segundo es el corazón del decreto Maricarmen"

Alejandra Jacinto reclama que el viernes se aprueben los dos decretos de vivienda y considera "inexplicable" que se hayan dividido. La abogada defiende especialmente las prórrogas automáticas de los alquileres.

Alejandra Jacinto, abogada especializada en vivienda y una de las principales referentes de la lucha por el derecho a una vivienda digna en Madrid, ha analizado en Al Rojo Vivo el contenido de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, así como la decisión de dividirlos en dos textos.

Sobre este "troceo", Jacinto considera que "es inexplicable, salvo por los trileros parlamentarios de los partidos políticos, en particular, en este caso, del Partido Socialista". En cualquier caso, subraya que, para quienes llevan años trabajando en defensa del derecho a la vivienda, la prioridad es que "se aprueben los dos". "El viernes tienen que aprobar los dos", insiste.

Jacinto considera especialmente relevante el segundo decreto, porque, según explica, "es el corazón del decreto Maricarmen", al permitir las prórrogas automáticas de los contratos de alquiler. La abogada está convencida de que "cualquier pequeño casero o pequeño propietario de buena fe no va a tener ningún inconveniente en garantizar precisamente la estabilidad y la permanencia de un inquilino que es buen pagador, que no ha puesto nunca ningún problema alquilando una vivienda y que sería incomprensible que no se aplicase".

Para defender esta medida, establece un paralelismo con el mercado laboral: "Siempre hago la misma analogía, la analogía con el derecho laboral. En España, afortunadamente, ya no existe el despido libre. Si un empresario te quiere despedir tendrá que justificar por qué te despide. Hay causas objetivas, causas que convierten ese despido en improcedente o incluso nulo, y eso lleva aparejado una serie de indemnizaciones".

"Pero a nadie le cabe en la cabeza, salvo a la patronal, a muchas pequeñas empresas no les cabe en la cabeza decir: 'Oiga, yo es que ahora voy a sustituir a este trabajador por uno al que pueda pagar menos'. Eso nos parecería fatal. Pues exactamente lo mismo ocurre en el mercado inmobiliario y por eso hay que poner coto", sostiene.

Preguntada por qué votaría el viernes si estuviera en el Congreso, Jacinto es tajante: "Yo votaría los dos, que sí, votaría los dos que sí, porque creo que es un punto de partida. Son unas medidas de mínimos. Hay muchísimo que mejorar en el texto".

La abogada explica que tanto ella como el Sindicato de Inquilinas llevan toda la mañana analizando el contenido de los decretos y advierte de que "hay muchísimas cosas que se quedan cortísimas". Entre ellas, menciona la compra especulativa: "En tanto en cuanto existen tasadoras a la carta, en fin, eso está muy lejos de prohibir la compra".

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