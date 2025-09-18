Monrosi, tras decidir Ayuso dar a La Vuelta la Medalla de Oro de Madrid: "Debería ser valiente con su discurso y dársela a Netanyahu"

El periodista José Enrique Monrosi responde con ironía a la última acción de la presidenta tras las protestas propalestinas en La Vuelta, en base a la defensa que Ayuso ha hecho de Israel.

Tras comparar Isabel Díaz Ayuso las protestas propalestinas de Madrid durante La Vuelta con "Sarajevo en Guerra" o con un "ambiente preguerracivilista", la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido otorgar la medalla internacional de la región a Jonas Vingegaard, ciclista del Visma y ganador de La Vuelta a España, y la medalla de oro a la organización de la carrera, el próximo 2 de mayo.

Ante esto, el periodista de 'elDiario.es' José Enrique Monrosi no ha dudado en responder con cierta ironía: "Debería haber sido valiente con su discurso y dársela a Netanyahu, no se ha atrevido a tanto y hace la ridiculez esta de darle una medalla a una carrera", haciendo así una clara referencia a la defensa que Ayuso ha hecho de Israel durante todas estas semanas, más aún durante esta última.

Más allá de esta anécdota, Monrosi celebra la respuesta de la sociedad, no solo española, sino también del resto, en contra del genocidio en Gaza: "Están empezando a pasar cosas y la gente, que es más digna de lo que nos creemos, está saliendo a las calles, se está organizando y está logrando influir en los dirigentes. El paso del Gobierno [de Sánchez] va en la buena dirección".

No obstante, señala el periodista que "es evidente" que el Gobierno ha encontrado un filón político gracias principalmente a la "torpeza increíble de Feijóo": "Estamos viendo cómo se autolesiona cada día por no saber, entre otras cosas, ser el líder [del PP] y marcarle el mensaje a gente como Ayuso que lanza mensajes absolutamente insoportables (como la comparación con Sarajevo) y Feijóo está siendo preso de esto". En el ´video podemos ver al completo la exposición de Monrosi, así como el ya mencionado anuncio de Ayuso.