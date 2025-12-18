Monrosi, tras la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado: "Es evidente que el PSOE va con pies de plomo con todo ese entorno"

El periodista José Enrique Monrosi valora en Al Rojo Vivo la intervención del que fuera secretario de Organización del PSOE en la comisión de investigación del Senado. En el vídeo, los detalles.

El periodista José Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', hace una primera valoración sobre la comparecencia de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, de este miércoles 18 de diciembre, en directo para Al Rojo Vivo, haciendo especial hincapié en la intervención del senador socialista, Alfonso Gil. El que fuera secretario de Organización del PSOE se mostró como una víctima y denunció una "persecución propia de la Inquisición".

Gil no le hizo ningún interrogatorio a su antiguo compañero de partido, sino que se limitó a hacerle un reproche ético. Y además, tuvo una respuesta no del todo agradable: "Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético", le espetó Santos Cerdán.

"Entiendo que para Alfonso Gil fuera un trago no menor tener que interrogar a un compañero que dijo que habían tenido una relación y que nadie en el PSOE envidiaba su postura", afirma Monrosi. Dicho esto, señala que "es evidente que el PSOE va a tientas y con pies de plomo con todo este entorno; no sabemos las razones, aunque nos las podemos imaginar".

Ahora bien, según Monrosi, "como no tratan en el PSOE a Santos Cerdán es como un traidor que va a arrasar o que está arrasando sus siglas políticamente". "Tuvieron demasiado tacto en no ir demasiado lejos con él", concluye el periodista.

