Cuartango, sobre Landaluce (PP): "Su conducta no era secreta, había indicios de que estaba cometiendo un hipotético acoso sexual"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, senador del PP, ahora mismo no ha adcrito al partido, ha sido denunciado por acoso sexual y la respuesta de la portavoz en el Senado, Alicia García, quien responde que al no ser del partido, no tiene nada que hablar del tema: "Lo mismo que en el PSOE, como ya no son del partido, ya da igual", reacciona Antonio García Ferreras.

Igualmente lo apunta el periodista Pedro García Cuartango, columnista de ABC: "Es una forma de decir asumo responsabilidades políticas sin asumir ninguna. Esto es característico del Gobierno de Sánchez, que no solo tiene responsabilidad elegiendo, por haberse equivocado al nombrar a personas como Santos Cerdán o Ábalos, sino también vigilando, y esto es también aplicable al PP".

Esto es, Landaluce, tal como señala Cuartango, "era un dirigente del partido y, evidentemente, su conducta no era secreta, había indicios de que estaba cometiendo un hipotético acoso sexual y no se hizo nada".

"Desgraciadamente, los grandes partidos, PP y PSOE, siempre reaccionan a posteriori, siempre toman medidas cuando los asuntos estallan en la prensa, y es una pauta de conducta que se ha convertido en habitual", finaliza Cuartango. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.