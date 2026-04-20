Monrosi analiza el juicio del caso Kitchen: "Empieza a extenderse cierto desánimo ante la sensación de que no se hará justicia"

En Al Rojo Vivo, el periodista analiza el caso Kitchen y cuestiona que una operación de tal magnitud se realizara sin la cúpula del PP. Además, apunta que la dirección de Alberto Núñez Feijóo intentará marcar distancia con esa etapa.

José Enrique Monrosi, periodista de 'eldiario.es', analiza el juicio del caso Operación Kitchen y advierte: "Empieza a cundir cierto desánimo en torno a esta causa, especialmente por la sensación de que no se va a hacer justicia. Sobre Kitchen no se va a hacer justicia".

En su opinión, todo apunta a que la responsabilidad penal recaerá únicamente sobre los principales ejecutores de la trama: "Este marrón se lo van a comer el entonces ministro del Interior y su mano derecha".

Monrosi sostiene además que resulta difícil creer que una operación de tal magnitud pudiera organizarse sin el conocimiento de la cúpula del Partido Popular: "Lo que hicieron fue montar una operación policial corrupta para tapar su propia corrupción, y eso es gravísimo. No parece que pudiera hacerlo un par de personas al margen de los designios de la dirección del partido".

También recuerda la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, y señala que existen indicios que apuntarían al conocimiento de Mariano Rajoy sobre la operación. A su juicio, la actual dirección encabezada por Alberto Núñez Feijóo tratará de desvincularse de aquella etapa y defender que ese Partido Popular "ya no existe".

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