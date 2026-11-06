Miguel Sebastián: "El salario mínimo hay que subirlo cuando corresponda. Que coincida o no con las elecciones es una cuestión secundaria"

El profesor defiende que la subida del salario mínimo debe responder a los tiempos habituales y no al calendario electoral. Además, considera secundario que el incremento coincida con las elecciones y reivindica el diálogo social para acordar la cuantía.

El Gobierno plantea una subida del salario mínimo del 5,3%, por encima del 4,9% que proponían inicialmente los expertos, y ha anunciado su intención de aprobarla antes de las elecciones. Una decisión que ha provocado el malestar de la patronal, que denuncia electoralismo y cuestiona los tiempos de la medida.

Al respecto, el profesor Miguel Sebastián en Al Rojo Vivo considera que una parte del incremento está justificada por la evolución de los precios: "Bueno, la inflación este año yo creo que va a acabar en torno al 3,7 3,8 en media anual. Por lo tanto, ese 3,8 ya está justificado. Y ahora estamos debatiendo sobre por encima de ese 3,8, cuánto sería razonable. Pero yo creo que algo puede subir por el aumento de la productividad. Pero ese 5,3 a mí me hubiera gustado que se hubiera acordado dentro del diálogo social".

Sobre las críticas de la patronal, que acusa al Ejecutivo de aprovechar el calendario electoral para impulsar la subida, Sebastián defiende que el momento de aprobarla no debería condicionar el debate: "No, yo creo que el salario mínimo hay que subirlo cuando corresponda, en el mes que corresponda. Hay que ver otros años en qué fecha se ha hecho? Yo creo que sí. La fecha para hacerlo es finales de noviembre, pues a finales de noviembre. Yo creo que el que coincida con las elecciones o no es una cuestión, una cuestión secundaria".

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