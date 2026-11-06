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Joan Tardà: "Vivimos en un sistema democrático que tiene en la corrupción uno de sus fundamentos y pasan las décadas, pero todo sigue igual"

El exdiputado reflexiona en Al Rojo Vivo sobre la acumulación de escándalos políticos y su impacto en las urnas. A su juicio, la saturación de casos puede haber normalizado la percepción de corrupción entre los ciudadanos hasta restarle capacidad de influir en el voto.

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En un escenario político cada vez más convulso y marcado por los distintos casos de presunta corrupción, Joan Tardà ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre hasta qué punto este clima puede terminar condicionando el comportamiento de los votantes en las próximas elecciones del 29 de noviembre. El exdiputado considera que la acumulación de escándalos ha alcanzado tal nivel que podría incluso dejar de tener un efecto determinante en las urnas.

"No tengo claro que la existencia de tantos casos de posible corrupción acabe condicionando el comportamiento electoral. Creo que ya hay tanta saturación en el imaginario de la ciudadanía que incluso pongo en duda que ello comporte una modificación del comportamiento electoral o que lo condicione", ha señalado. En su opinión, la ciudadanía ha interiorizado una percepción de corrupción generalizada, hasta el punto de asumir que pueden aparecer nuevos escándalos en cualquier momento.

"Todo el mundo tiene asumido que todo huele a podrido, que en cualquier momento puede salir aquello que ahora nadie imagina y que el envite puede ser cada día de mayor índole, ¿no? De manera que yo creo que no, no acaba siendo determinante", ha reflexionado Tardà, que ha terminado con una contundente crítica al sistema político: "Lo cual significa que, efectivamente, vivimos en un sistema democrático que tiene un ADN fundacional que es el de la corrupción. Y pasan las décadas y todo sigue igual".

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