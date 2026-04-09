Miguel Sebastián: "Israel quiere desacoplar la guerra del Líbano de la de Irán para hacer lo que le dé la gana en Líbano, como hizo en Gaza"

El profesor de Economía Miguel Sebastián explica la incertidumbre económica que hay en estos momentos con un alto el fuego que en cualquier momento puede tambalearse. En el vídeo, los detalles.

La situación en Oriente Medio es compleja. Tal como expone Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, ahora mismo "la incertidumbre es total". Hay un alto el fuego que según Irán, Israel no respeta, EEUU amenaza a Irán y a Hizbulá porque si no se respeta el alto el fuego, dice que van a aumentar su ofensiva: "Todo está en el aire", afirma Ferreras.

Por su parte, el profesor de Economía, Miguel Sebastián, explica que "Israel quiere desacoplar el conflicto o la guerra del Líbano, que es su guerra, del conflicto del Golfo Pérsico, Irán. Ormuz... para hacer lo que le dé la gana en Líbano, como hizo en Gaza, sin que afecte a los mercados ni al petróleo, ni a las Bolsas, ni al gas, ni nada, que fue lo que ocurrió en Gaza".

Esto es, "Israel masacró Gaza y no se movieron ni el precio del petróleo, ni el gas, ni las bolsas, ni nada. Y eso es lo que quiere que ocurra con el Líbano ahora", matiza Sebastián, asegurando que Irán, por su parte, no quiere desacoplarlo; quiere meter al Líbano dentro del paquete del Golfo Pérsico, de Ormuz, etc. Por eso está el mercado hoy más tenso que ayer. No llega a los niveles que tuvimos hace unos días, pero esa tensión viene por la incertidumbre de qué va a pasar al final con el Líbano si se mete en el paquete de Ormuz o no", explica y añade el profesor.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní ha dicho que, a partir de ahora, 2 millones por petrolero y además en Bitcoin, en cripto. "El mercado está tenso, pero no tan tenso como antes del lanzamiento del ultimátum a principios de semana. Y esto quiere decir que el mercado está esperando que se vaya a arreglar: o bien que Israel acepte meter Líbano en el paquete o que Irán acepte excluir a Líbano del paquete. Pero el mercado espera que eso se vaya a arreglar y nos centremos ya en el tema de Ormuz.

Esto es, aclara Sabastián, "que a partir de los diez puntos de Irán va a haber un peaje. Y al final, creo que a EEUU le da igual que exista ese peaje porque no lo van a pagar ellos, sino que lo vamos a pagar los europeos y los asiáticos". En el vídeo podemos ver con detalle y al completo su intervención.

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