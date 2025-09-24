Miguel Ángel Campos, tras proponer el juez Peinado juzgar a Gómez: "Es consciente de que esta causa difícilmente se sostiene ante un tribunal profesional"

El juez Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular, en el caso de que finalmente vaya a juicio. El periodisa Miguel Ángel Campos valora en este vídeo esta nueva decisión del magistrado.

"Es muy consciente de que esta causa difícilmente se sostiene ante un tribunal profesional, ante jueces profesionales, porque lo hemos visto ya en el Supremo, cuando, por los mismos hechos, se le tumbó el intento de acusar al ministro Félix Bolaños".

Por tanto, señala Campos, "lo que hace el juez es que, ante las dificultades de que un tribunal profesional pueda encausar y condenar finalmente a Begoña Gómez, la arroja al pueblo y que sea la víscera y no la razón jurídica la que decida el veredicto". "Ha empleado una ingeniería jurídica un tanto estrafalaria para poder llegar a este objetivo", remata el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su valoración.