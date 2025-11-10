"Es absolutamente impresionante": Ferreras, tras saber que Mazón fue avisado de las inundaciones en Utiel mientras estaba en El Ventorro

El presentador de Al Rojo Vivo reacciona a la exclusiva de laSexta sobre el contenido de las llamadas que mantuvieron Mazón y la exconsellera Salomé Pradas la tarde de la DANA, mientras él comía en El Ventorro.

laSexta ha tenido acceso al contenido de algunas de las llamadas que recibió Carlos Mazón ese fatídico 29 de octubre, dia de la tragedia de la DANA. En una de ellas, la ya exconsellera Salomé Pradas le dijo que Utiel estaba inundado y que la UME no podía llegar, según confirman a laSexta fuentes de las partes personadas en la causa. Sin embargo, el todavía president, siguió comiendo en El Ventorro.

Pero aún hay más: a las 18:16 Mazón recibe otra llamada por parte de Pradas en la que le transmite su gran preocupación por la presa de Forata. Pese a conocer esta información, la comida se prolonga hasta las 18:45, momento en el que Mazón acompaña a Maribel Vilaplana, la periodista con la que comía en el restaurante, al aparcamiento.

Tras recomponer toda la secuencia con la periodista de laSexta, Marina Valdés, quien ha dado la exclusiva, Antonio García Ferreras reacciona impresionado a estas nuevas informaciones: "Y él sigue comiendo, pero es que acaba la comida y la acompaña al parking. Y se ponen a hablar de fútbol. Es absolutamente impresionante".

Y mañana, añade Ferreras, "Marzón con toda su caradura va a comparecer en la Comisión de Investigación de Les Corts Valencianes cuando aún siquiera han acudido allí las víctimas. ¿Va a contar la verdad? ¿Va a contar que cuando estaba en El Ventorro le estaban informando de buena parte de lo que estaba pasando?".

En el vídeo podemos ver cómo Marina Valdés, Antonio García Ferreras y Bea Zamorano cuentan al completo esta información.