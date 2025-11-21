Miguel Ángel Campos, sobre el fiscal: "Estaba en todo su derecho de salir con una nota de prensa para desmentir un bulo"

A falta de sentencia, Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER, que declaró como testigo en el juicio contra el fiscal, se muestra prudente a la hora de valorar la decisión del Tribunal Supremo de condenar a García Ortiz. En el vídeo, los detalles.

Tras la polémica decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de "datos reservados", Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, que fue uno de los periodistas que declaró como testigo en el juicio del fiscal (declaró que vio el correo seis horas antes que el fiscal) se muestra cauto con la decisión ya que todavía no hay sentencia, sólo el fallo

"Difícilmente podemos valorar la sentencia porque ni siquiera sabemos el objeto que ha provocado la condena, si está centrado en el correo, en la nota de prensa o en ambos", afirma el periodista, añadiendo que "es bastante insólito que no se hayan agotado las deliberaciones de los siete magistrados para buscar unanimidad, o por lo menos, un 6-1, un posicionamiento más contundente".

Tras explicar su valoración sobre los pormenores de la decisión del Supremo, la opinión de Campos es contundente con respecto al comportamiento del fiscal sobre la nota de prensa en la que desmentía el bulo que Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, había lanzado a algunos medios de comunicación y que dejaba en muy mal lugar a la Fiscalía.

El bulo era que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso por sus presuntos delitos fiscales, cuando la realidad es que había sido al revés, es decir, la pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para admitir dos delitos fiscales.

"La Fiscalía estaba en todo su derecho de salir con una nota de prensa para desmentir un bulo, que hacía un daño considerable a la institución", concluye Campos, insistiendo en que hay que esperar a ver la sentencia para valorarla y en que respeta a los jueces: "Prudencia". En el vídeo podemos ver al completo su intervención en Al Rojo Vivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.