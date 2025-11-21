Alfonso Pérez Medina, sobre el nombramiento del nuevo fiscal general: "Hasta que no se ejecute la sentencia, no hay inhabilitación"

Tras la histórica condena al fiscal general del Estado, surgen muchas preguntas, entre ellas cuándo se nombrará un nuevo fiscal y quién ocupará el cargo. Sobre este próximo paso, el jefe de Tribunales de laSexta Alfonso Pérez Medina ha aportado claridad en Al Rojo Vivo.

Tras la histórica condena al fiscal general del Estado, surgen muchas preguntas, entre ellas cuándo se nombrará un nuevo fiscal y quién ocupará el cargo. Sobre este próximo paso, el jefe de Tribunales de laSexta Alfonso Pérez Medina ha aportado claridad en Al Rojo Vivo: "En principio, hasta que la sentencia no esté notificada y ejecutada, no habría una inhabilitación, por lo que Álvaro García Ortiz podría permanecer en el cargo", explica.

Pérez Medina añade que la resolución no será inminente: "Lo más probable es que hoy no esté notificada; podría ser la semana que viene o incluso la siguiente. Durante ese margen, el Consejo de Ministros podría cesar a García Ortiz y nombrar a un sustituto. Ahora mismo, el Gobierno tiene margen, porque la sentencia del Tribunal Supremo no se espera que se dicte en las próximas horas".

