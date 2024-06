El periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, informa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tal como le confirma "su entorno más directo", no piensa dimitir. "Ni en el caso de que el TSJM definitivamente eleve la causa del Supremo y éste la admita (por su aforamiento, es el único órgano que puede enjuiciarle) ni incluso si finalmente acabe imputándole".

Según Campos, su entorno más directo asegura que "García Ortiz cree que actuó bien, conforme al derecho, que no violó la ley y que simplemente se dedicó a desmentir con aquella nota de prensa, un bulo lanzado por el entono de Isabel Díaz Ayuso".

El bulo que difundió el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid era que había sido el fiscal del novio de Ayuso (Alberto Gonzáles Amador, imputado por tres delitos) quien había ofrecido un acuerdo de conformidad, cuando había sucedido justo al revés, esto es, fue el propio Gonzáles Amador quien ofreció dicho acuerdo a la Fiscalía.

A García Ortiz se le acusa de revelación de secretos (por haber difundido esa nota de prensa con el objetivo de aclarar ese bulo lanzado por el entorno d Ayuso), sin embargo y según informa Campos, "el secreto de esta causa es la existencia de conversaciones por un acuerdo de conformidad entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía, y ese secreto (la existencia de conversaciones por un acuerdo de conformidad) había sido ya ampliamente difundido antes de que lo constatara la nota de prensa de la Fiscalía en el caso".

Y había sido además difundido, matiza Campos, "de forma falaz y manipulada por parte de 3 medios de comunicación que además habían además incorporado correos electrónicos cruzados entre el Fiscal del caso y la defensa del novio de Ayuso".

Por otra parte, añade Campos, que "lo que ha manifestado el Supremo, en sus distintas resoluciones, es que ningún secreto es revelado si es antes difundido en medios de comunicación. Y es esto lo que entiende García Ortiz: que previa a la emisión de la nota de prensa había sido ya difundido ya el secreto en diferentes medios de comunicación que no era otro que las conversaciones del acuerdo de conformidad. Por tanto, no reveló ningún secreto y que no hay caso contra él.