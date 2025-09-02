Micó (Compromís), sobre Mazón y su rechazo a la quita de deuda: "Tiene un morro que se lo pisa"

Qué está diciendo Micó sostiene que la condonación de deuda, tal y como está planteada ahora mismo, es "una burla a los valencianos" porque no tiene en cuenta la infrafinanciación. A su juicio, el president debería hacer por que los suyos negociaran en el Congreso una mejora de esa quita para la Comunitat Valenciana.

"Carlos Mazón tiene un morro que se lo pisa". Así de tajante es la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ante la postura del president valenciano con respecto a la condonación de deudacuyo anteproyecto ha aprobado este martes el Gobierno central. Aunque la diputada valenciana es crítica con esa quita, considera que Mazón -que se opone frontalmente- debería hacer que los suyos negociaran para mejorarla.

"Una persona que tiene 228 muertas por la DANA y no ha dimitido lo que tendría que hacer sería no hacer seguidismo a Ayuso y a Feijóo y trabajar para que los diputados valencianos del PP en el Congreso negociaran para mejorar esa quita y que esa quita tuviera que ver con la infrafinanaciación", sostiene en Al Rojo Vivo.

A su vez, la portavoz parlamentaria también reclama a los socialistas valencianos que "deberían presionar al Gobierno". "Los valencianos y valencianas somos los más infrafinanciados, 47.000 millones de euros, el 80% de nuestra deuda pública es culpa de la infrafinanciación del Estado", denuncia. "Por tanto, no puede haber una condonación de la deuda que no tenga en cuenta esa infrafinanciación. Y el PP y el PSOE lo saben", asevera.

La quita, "una burla"

Durante la entrevista en Al Rojo Vivo, Micó incide en que hay "acuerdos de investidura que se tienen que cumplir" por parte del Gobierno central y que en el caso de Compromís tienen que ver, precisamente, con "un nuevo sistema de financiación" y "la nivelación a la media de la financiación valenciana". La deuda aprobada este martes, sostiene, "va en contra de los intereses de los valencianos y valencianas".

"Llevamos desde siempre trabajando para que haya una financiación justa", incide la diputada, que reprocha que había "un pacto político" y de la sociedad civil al respecto y "el PP lo ha echado por tierra". "Carlos Mazón, que es el president de la Comunitat Valenciana, que es la comunidad más infrafinanciada de todas, está en contra de la condonación y el Gobierno tiene unos criterios para hacer esta condonación que no tienen en cuenta la infrafinanciación", critica.

"Los que no nos han dado el dinero que nos tenían que dar ahora nos quieren intentar vender como un regalo un dinero que es nuestro, que nos pertenece", insiste Micó, que urge tanto al Gobierno como al PP a "que cumplan los acuerdos" y "con los valencianos". Así, insta a aprobar una condonación "mirando cada comunidad autónoma qué deuda tiene por culpa de infrafinanciación". "Que de forma justa y objetiva a cada comunidad autónoma se nos dé lo que merecemos para los servicios públicos", exige.

A la pregunta de si votaría en contra de la quita de deuda como está planteada ahora, Micó asevera que "tal y como está ahora es una burla para los valencianos y valencianas". "Tenemos la intención de negociar y de llegar a acuerdos, pero se tienen que respetar los acuerdos de investidura y tener la voluntad de llegar a acuerdos que sean justos con los valencianos, que estamos totalmente infrafinanciados", concluye.