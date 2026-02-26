Martínez-Vares, sobre la posición de Junts en el Congreso: "Esta legislatura está en manos de un prófugo de la justicia desde el primer día"

El CEO de 'Rebellious World' ha cuestionado la solidez de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo del líder socialista y ha señalado que la estabilidad del Gobierno depende de las decisiones que se adopten desde Waterloo.

Santiago Martínez-Vares ha explicado este jueves en Al Rojo Vivo que la actual legislatura "está en manos de un prófugo de la justicia desde el primer día", en referencia al papel de Carles Puigdemont y al apoyo parlamentario de Junts al Gobierno.

Durante su intervención, ha asegurado que lo sucedido confirma "el gran bulo con el que empezó esta legislatura". "Aquella noche donde Pedro Sánchez salió y le dijo a los españoles 'somos más'. No eran más".

"Cuando metía los siete de Junts en esa ecuación… Era más frente a Vox. Eran más, pero eran menos", ha agregado el CEO de 'Rebellious World'.

Así, ha cuestionado la solidez de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo del líder socialista y ha señalado que la estabilidad del Gobierno depende de las decisiones que se adopten desde Waterloo, ciudad en la que reside Puigdemont.

"Cada vez que el señor Puigdemont desde Waterloo decide ponerle el semáforo en rojo o en ámbar al Gobierno, el Gobierno sufre", ha indicado. Por ello, el analista ha insistido en que "desde el primer día, esta legislatura está en manos de un prófugo de la justicia".

