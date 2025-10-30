Martínez-Vares, sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado: "La única novedad es que hoy miente con gafas de cerca"

El consultor político Santiago Martínez-Vares señala en este vídeo una primera impresión de la comparecencia de Pedro Sanchez en el Senado, por el caso Koldo, minutos después de comerzar.

Este jueves, 30 de octubre, Pedro Sánchez está compareciendo en el Senado, a petición del PP, que tiene mayoría abosluta en la Cámara alta, por el llamado caso Koldo.

La comparecencia durará aproximadamente unas cinco horas e intervendrán todos los grupos parlamentarios, salvo el PNV, que ha anunciado que no iba a formular preguntas al presidente del Gobierno.

En un inicio tenso de la comparecencia, Pedro Sánchez ha negado que en su partido existiera sobresueldos o hubiese una finanación irregular.

Pocos minutos después de comenzar esta comparecencia, el analista y consultor político Santiago Martínez-Vares señalaba en Al Rojo Vivo: "La única novedad es que hoy miente con gafas de cerca".

Y es que las gafas del presidente han sido una de las novedades y anécdotas de la mañana, que, como todo lo que concierne a Pedro Sánchez, no han pasado desapercibidas.

En el vídeo podemos ver al completo esta impresión, así como la de la escritora y filósofa Elizabeth Duval.

