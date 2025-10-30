Ahora

Caso Koldo

Martínez-Vares, sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado: "La única novedad es que hoy miente con gafas de cerca"

El consultor político Santiago Martínez-Vares señala en este vídeo una primera impresión de la comparecencia de Pedro Sanchez en el Senado, por el caso Koldo, minutos después de comerzar.

Martinez-Vares

Este jueves, 30 de octubre, Pedro Sánchez está compareciendo en el Senado, a petición del PP, que tiene mayoría abosluta en la Cámara alta, por el llamado caso Koldo.

La comparecencia durará aproximadamente unas cinco horas e intervendrán todos los grupos parlamentarios, salvo el PNV, que ha anunciado que no iba a formular preguntas al presidente del Gobierno.

En un inicio tenso de la comparecencia, Pedro Sánchez ha negado que en su partido existiera sobresueldos o hubiese una finanación irregular.

Pocos minutos después de comenzar esta comparecencia, el analista y consultor político Santiago Martínez-Vares señalaba en Al Rojo Vivo: "La única novedad es que hoy miente con gafas de cerca".

Y es que las gafas del presidente han sido una de las novedades y anécdotas de la mañana, que, como todo lo que concierne a Pedro Sánchez, no han pasado desapercibidas.

En el vídeo podemos ver al completo esta impresión, así como la de la escritora y filósofa Elizabeth Duval.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez defiende la financiación "absolutamente limpia" del PSOE: "Es la comisión de la difamación. Es un circo"
  2. Mazón anuncia una comparecencia tras los insultos en el funeral de la DANA: "Me hago cargo. No dejo de pensar en ello"
  3. La Fiscalía investiga la responsabilidad de Mañueco en los incendios en El Bierzo y pide información al Seprona
  4. Trump anuncia un acuerdo con China sobre tierras raras y rebaja un 10% los aranceles tras su cumbre con Xi Jinping
  5. Detienen a cinco nuevos sospechosos por el robo de joyas en el Museo del Louvre
  6. La avispa velutina desata la alarma en Galicia tras tres muertes en quince días: "Es un problema de salud pública"