Martínez-Vares, sobre la actitud del PP con Mazón: "Es imposible que en Génova no tengan claro que Mazón es un gran problema"

Carlos Mazón fue insultado en el funeral de Estado, por varios familiares de víctimas de la DANA, en presencia del propio Feijóo. Sin embargo, el líder del PP sigue sin hacer nada al respecto. En el vídeo podemos ver el análisis político del consultor Santiago Martínez-Vares.

En el funeral de Estado en recuerdo a las víctimas de la DANA, Carlos Mazón recibió varios insultos por parte de las víctimas, que ya habían avisado que no querían verle en ese acto tan doloroso para ellos. El líder del PP, Alberto Núéz Feijóo, pudo ver en directo y con sus propios ojos esta escena, sin embargo, Feijóo sigue sin mostrarle la puerta de salida.

"Es imposible que en la planta séptima de la calle Génova [la sede nacional del PP] no tengan muy claro que Mazón es un gran problema", analiza el consultor político, en la mesa de debate de Al Rojo Vivo, Santiago Martínez-Vares.

"Mazón es la cara de la indignidad y de la mentira. No estuvo donde tenía que estar el día más critico para su Comunidad. Y áun no sabemos, siquiera, dónde estaba mientras sus paisanos se ahogaban", añade el consultor político, rescatando una frase de una de las víctimas de la DANA, Dolores, que fue entrevistada este miércoles, día en que se cumplía un año de la tragedia, por Antonio García Ferreras: "Si Mazón se agarra al sillón, yo me agarro a la memoria de mis hijos y de mi marido".

De este modo, plantea Martínez-Vares que "un partido como el PP, mayoritario en la Comunidad Valenciana, no puede seguir teniendo una rémora electoral como es Mazón. Aunque solo fuera por efectos prácticos y electorales, deberían apartarlo".

Ahora bien, el consultor señala que para ganar un congreso del PP, hacen falta dos territorios, fundamentalmente: Andalucía y Valencia. Y esto, dice, es el problema de Feijóo: que "no se atrevió" a ponerle una gestora al partido en Valencia, o al menos haberlo intentado, ya que no puedes desplazarlo como president. De haberlo hecho, concluye Martínez-Vares, "hoy Feijóo tendría otro crédito". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

