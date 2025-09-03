Marta García Aller, tajante sobre el caso del fiscal general: "Tendría que apartarse del cargo y demostrar su inocencia"

Según afirma la periodista Marta García García, la inocencia de Álvaro García Ortiz, "no está en entredicho, sino el daño que hace a la institución". En el vídeo, podemos ver al completo su análisis.

La periodista Marta García Aller, de 'El Confidencial' tiene una opinión clara acerca de la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un caso que ha dividido a las asociaciones de fiscales: ¿Debe dimitir o no el fiscal por el hecho de estar imputado?

"La inocencia del fiscal general del Estado, hasta que se demuestra lo contrario, no tiene que estar en entredicho, otra cosa es el daño que le hace a una institución el tener imputado a su máximo responsable", afirma la periodista. Así, y según su opinión, "apartarse del cargo, para poder demostrar su inocencia, le favorece, porque sería mucho más libre para poder decir o hacer cualquier cosa".

De este modo, insiste García Aller en que "su inocencia no está en entredicho, sino el daño que hace a la institución". Por tanto, concluye la periodista, "debería apartarse del cargo y demostrar su inocencia". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.