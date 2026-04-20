Marta G. Aller analiza la decisión del alcalde de Móstoles: "La verdadera víctima es quien tuvo que pedir ayuda porque dentro del PP nadie la creyó"

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Confidencial' analiza el caso del alcalde de Móstoles: "El Partido Popular no ha tenido ninguna duda en creer a las víctimas de acoso cuando son del Partido Socialista", critica, denunciando el doble rasero del partido.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, no contempla dimitir. Así de tajante se ha mostrado este lunes en una comparecencia en la que, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, ha denunciado una "cacería política y comunicativa" a raíz de la denuncia interpuesta por una concejala de su Ayuntamiento, quien le acusa de haber ejercido, presuntamente, acoso sexual y laboral.

Al respecto, Marta García Aller, periodista de 'El Confidencial', ha señalado: "Es ridículo amalgamar las cosas buscando ser la víctima, cuando aquí la víctima es la persona que ha tenido que ir a un juzgado, tuvo que ir a una a la policía no se atrevía a ir. Ha tenido que buscar ayuda porque dentro del Partido Popular nadie le creyó".

Asimismo, ha continuado: "El Partido Popular no ha tenido ninguna duda en creer a las víctimas de acoso cuando son del Partido Socialista. Ya me gustaría a mí que ambos partidos tomaran en serio a sus propias víctimas en vez de utilizar el acoso y el acoso laboral y sexual como un arma arrojadiza, porque la verdad, no se lo merece ninguna víctima".

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