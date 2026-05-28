Márquez de Prado será la nueva abogada de Julito: la reputada exfiscal del "grupo de los indomables" que defendió a la mujer de Bárcenas contra el PP

Entre líneas El cambio de abogado de Julio Martínez podría indicar un giro en su estrategia de defensa que le lleve a colaborar con la Fiscalía.

Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, ha cambiado su defensa en el caso Plus Ultra, sustituyendo al abogado Bernardo del Rosal por María Dolores Márquez de Prado, exfiscal penalista del "grupo de los indomables" de la Audiencia Nacional. Márquez de Prado es reconocida por su firmeza en la persecución del terrorismo de ETA y su independencia. Según Ángela Martialay de 'El Mundo', tiene gran calidad jurídica, y Pedro García Cuartango destaca su pasión por la justicia. La elección de Márquez de Prado podría indicar un cambio de estrategia de Julito, acusado de varios delitos, sugiriendo posible colaboración con la Fiscalía.

Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, ha cambiado este jueves su defensa para el caso Plus Ultra. El abogado Bernardo del Rosal ha renunciado a la defensa del denominado por el juez como presunto "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero por diferencias "irreconciliables" y, poco después, se ha conocido que le sustituirá la abogada María Dolores Márquez de Prado.

Con una larga trayectoria a sus espaldas, Márquez de Prado es una exfiscal penalista conocida por haber formado parte del conocido como "grupo de los indomables" de la Audiencia Nacional.

Así se conocía al grupo que formaban en los años 90 varios fiscales que se caracterizaban por su firmeza en la persecución del terrorismo de ETA y su actitud combativa frente al Gobierno de entonces. Además de Márquez de Prado, también estaban figuras como Eduardo Fungairiño, Ignacio Gordillo y Jesús Santos.

Según ha explicado Ángela Martialay, jefa de tribunales de 'El Mundo', en Al Rojo Vivo, Márquez de Prado "tiene una gran calidad jurídica y técnica". Además, ha recordado que fue abogada de Rosalía Iglesias cuando su marido, Javier Gómez de Liaño, era abogado de Bárcenas. "El matrimonio estuvo en una guerra abierta con el Partido Popular por la financiación de la caja B del PP", ha expuesto.

Por su parte, el periodista Pedro García Cuartango, amigo de Márquez de Prado y Gómez de Liaño, ha comentado que ambos"comparten una verdadera pasión por la justicia y por la independencia de la justicia".

"Javier es juez, ella ha sido fiscal y ahora es abogada... Me resulta imposible pensar que van a llegar a algún tipo de apaño. Yo sé que ellos van a actuar de forma coherente, de acuerdo con sus principios", ha asegurado Cuartango.

¿Cambio de estrategia de Julito?

Al mismo tiempo, ha considerado que la elección de Márquez de Prado por parte de Julito es "muy significativa" y podría significar que "ha cambiado de estrategia". En esta línea, Cuartango no ha descartado que el empresario, acusado de presuntos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y apropiación indebida, entre otros, acabe colaborando con la Fiscalía.

Julito es clave porque la UDEF lo señala como el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. Martialay ha destacado que "los indicios que se ha incautado la UCO en los dos últimos años son abrumadores" y "la conversación entre los penalistas que están personados en ese procedimiento es que el primero que colabore con la Justicia es el que va a poder conseguir esa atenuante".

No obstante, ha apuntado que "Márquez de Prado es una abogada penalista muy reputada, independiente, y para nada es una abogada que esté en la órbita del Partido Socialista, como estamos viendo en otros casos de corrupción".

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