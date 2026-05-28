Juanma Romero revela las sensaciones del PSOE tras el auto sobre el caso Leire: "La tesis de la conspiración es la más extendida"

El periodista Juanma Romero explica en este vídeo cuáles son las diferentes opiniones que hay dentro del PSOE tras conocer el duro auto del juez Pedraz del llamado caso Leire.

Tras conocer el auto del caso Leire, donde el juez cree que el PSOE pagó a Díez por sus maniobras contra jueces, fiscales y policías y que el partido montó una "trama para desestabilizar" procesos judiciales que afectaban especialmente al presidente del Gobierno, las sensaciones dentro del PSOE son varias.

Pero, como cuenta el periodista de 'El Independiente', Juanma Romero, "la tesis de la conspiración, de que las casualidades no existen, es ahora mismo la más extendida dentro del partido, y no solamente en la cúpula dirigente, sino en amplias capas del partido".

Por otro lado, y como es lógico, "hay quienes no creen que esto sea así y consideran que no hay una operación ni ninguna mano negra, sino que hay una acción que viene de la justicia y que, por lo tanto, hay una situación agónica a la que se tiene que intentar dar un tipo de salida".

Pero lo cierto es que ahora mismo lo que se cree dentro del partido es que "hay un agolpamiento de malas noticias judiciales, una gota malaya, dicen, que lo que pretenden es hundir el ánimo del PSOE y provocar, incluso, el colapso o el derribo del presidente del Gobierno", informa y concluye Romero.

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