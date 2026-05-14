Mario Saavedra analiza la cumbre entre China y EEUU: "Xi está usando un lenguaje bastante confrontacional"

El periodista Mario Saavedra destaca la importancia que tiene esta reunión entre Trump y Xi Jinping: "Es una cumbre entre titanes de personalidades muy opuestas". En el vídeo, todos los detalles.

Xi Jinping y Donald Trump han acabado la primera de sus reuniones previstas en una cumbre que ha cobrado una relevancia trascendental en el panorama geopolítico actual. Xi Jinping coincide con Trump en que Irán "nunca deberá tener armas nucleares", pero advierte que Taiwán es una línea roja.

El periodista Mario Saavedra, experto en asuntos internacionales de 'El Periódico', sostiene que "este viaje es una cumbre entre titanes de personalidades muy opuestas": "Uno es impulsivo y cortoplacista, el otro piensa a largo plazo y ha empezado a decirles cosas, que creo que esto es lo más destacable por el momento".

"Xi ha abandonado el lenguaje de madera que suele usar en este tipo de reuniones", subraya Saavedra, y le ha dicho dos cosas muy directas y muy importantes a Estados Unidos. Según enumera el periodista, la primera es que "cuidado con armar demasiado rápido a Taiwán, porque esto puede llevarnos a un choque directo". Y esto, valora Saavedra, "es muy importante porque no suele usar este tipo de lenguaje".

Y la segunda, "para demostrar que está abandonando el lenguaje diplomático, Xi ha hablado de la "trampa de Tucídides, es decir, aquel choque de la potencia en ciernes Esparta, contra la potencia establecida, Atenas". Es decir, "está usando un lenguaje bastante confrontacional", insiste y concluye Saavedra. En el vídeo podemos ver al completo esta información.

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