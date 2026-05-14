Ferreras, sobre si el Gobierno de Sánchez ha apoyado más a la Guardia Civil que el de Rajoy: "Que se lo pregunten a los agentes, no ha sido suficiente"

El presentador de Al Rojo Vivo ha asegurado que "el informe de la seguridad nacional de hace tan solo unas semanas es terrorífico": "No ha sido suficiente, ni en hombres, ni en mujeres, ni en tecnología, ni en embarcaciones, ni en equipaciones".

La trágica muerte de dos guardias civiles que se enfrentaban al narcotráfico en Huelva ha abierto un nuevo debate político sobre el apoyo del Gobierno a las fuerzas de seguridad del Estado.

Por su parte, el Congreso ha bloqueado que los agentes de la Guardia Civil se consideren como personas que realizan una profesión de riesgo. Sin embargo, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha asegurado que no están bloqueando absolutamente nada desde el Ejecutivo.

"El Gobierno no bloquea nada, porque hay un debate en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, la mesa del Congreso tendrá que decidir el calendario para debatir esa iniciativa", ha sostenido.

Asimismo, ha afirmado que "ningún Gobierno ha apoyado más a la Guardia Civil que el Gobierno de Pedro Sánchez": "Vayamos al refuerzo de los medios y las capacidades, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico un 20% más".

"Si alguien recortó las condiciones de los guardias civiles fue el Gobierno de Mariano Rajoy. Y miren quién recortó plantillas, quién recortó salario. Ahí están los datos y los datos son tozudos, muy tozudos", ha añadido.

Sobre estas palabras, Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo, ha lanzado un claro mensaje: "Que se lo pregunten a los guardias civiles. ¿Han reforzado? Sí. ¿Lo suficiente? No, porque los narcos están mucho más reforzados".

"El informe de la seguridad nacional de hace tan solo unas semanas es terrorífico. Por tanto, no ha sido suficiente, ni en hombres, ni en mujeres, ni en tecnología, ni en embarcaciones, ni en equipaciones. Y encima, el desprecio de no acudir al entierro de dos guardias civiles que se han dejado la vida en acto de servicio, enfrentándose al narco", ha sentenciado.

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