María Tadeo señala que Putin ha pasado de estar "aislado" a tener "una alfombra roja" con Trump: "Rusia ha salido victoriosa"

La periodista ha analizado la reunión que Donald Trump y Putin tuvieron en Alaska, señalando que Rusia ha conseguido lo que quería, que es que se ponga el foco en un "acuerdo integral de paz" en vez de en un "alto el fuego".

Con una alfombra roja. Entre aplausos. Esperando a que bajara del avión. Así recibió Donald Trump a Vladímir Putin en Alaska. Un encuentro que terminó con el presidente de Estados Unidos comprando el discursode su homólogo ruso.

María Tadeo ha analizado esta reunión en Al Rojo Vivo, dejando claro que fue una "victoria" para Rusia. La periodista ha señalado que Trump "ha cambiado el paso" de las negociaciones al comenzar a hablar de un "acuerdo integral de paz".

"Eso es una victoria para Rusia porque siempre había dicho que no le interesaba el alto el fuego, que había que entrar en materia", ha recordado, añadiendo que plantean unas condiciones que son "inaceptables" tanto para Ucrania como para Europa.

Además, parece que también ha quedado en el olvido, después de esta reunión, que Trump había puesto un ultimátum sobre la mesa "sobre un paquete de sanciones secundarias" si Rusia no cedía a ese alto el fuego.

Ahora, en vez de eso se habla de un acuerdo íntegro. Un cambio de secuencia que ha indicado que es "problemático" para Ucrania y es una "victoria" para Rusia. "Ha pasado de ser un país aislado a una alfombra roja para su presidente", ha zanjado.