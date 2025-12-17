Ferreras, sobre la actuación del PSOE con Cerdán en la comisión del Senado: "He visto interrogatorios más duros en los 'Lunnies'"

"El PSOE que apuntaba a una intervención crítica y dura contra Santos Cerdán... A su senador [Alfonso Gil] le han temblado las piernas y se ha limitado a un reproche ético", apunta el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras. En el vídeo, todos los detalles.

Alfonso Gil, senador del PSOE, ha sido el encargado de intervenir como miembro del partido en la comisión de investigación del Senado contra Santos Cerdán, sin embargo su intervención ha sido más bien tibia contra el que fuera el secretario de Organización de su partido.

La intervención socialista se ha limitado a un reproche de carácter ético: "Esta es una de las intervenciones más difíciles de mi vida. Usted era el garante de la ética con los militantes del PSOE", ha reprochado al exdirigente socialista. Sin embargo, la respuesta de Santos Cerdán sí ha sido contundente contra el que fuera su antiguo compañero de partido: "Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético".

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha criticado la actuación del senador socialista: "El PSOE que apuntaba a una intervención crítica y dura contra Santos Cerdán... A su senador le han temblado las piernas y se ha limitado a un reproche ético. Y Santos Cerdán se le ha devuelto con un mensajito. Ha sido una intervención lamentable".

"He visto interrogatorios más duros en los 'Lunnies'", aseguraba Ferreras en otra intervención del programa, en este caso, durante la exposición del periodista y escritor Antonio Maestre. En el vídeo podemos ver completa esta secuencia.

