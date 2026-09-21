Maestre, sobre Vivas: "Si llamas invasores a los migrantes que están en Ceuta, estás legitimando que se actúe contra ellos"

El periodista y escritor Antonio Maestre critica al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, cuando, desde la visita a El Hormiguero, llamó invasores a los migrantes.

"Hay mucha experiencia, literatura y ejemplos que explican cómo los discursos y las palabras se asientan en la opinión pública y tienen la capacidad de generar realidades", explica el periodista Antonio Maestre.

Así, añade el periodsta que "cuando llevas 60 días hablando o calificando a los inmigrantes que están allí en Ceuta como invasores, estás generando una dialéctica y una retórica que tiene capacidad para influir en la gente".

"Si tú hablas y llamas constantemente invasores a las personas migrantes estás legitimando que se actúe contra ellas. Y cuando tú estás generando durante muchísimo tiempo esa dialéctica de invasores, estás legitimando la violencia contra esas personas", afirma Maestre.

Por otro lado, señala que la gente tiene que "hacerse cargo de sus palabras", haciendo alusión en concreto. a las palabras de Juan Jesús Vivas en su visita a 'El Hormiguero'.

"Cuando Vivas llegó a 'El hormiguero' y habló de los inmigrantes como invasores, la imagen que tenía de él se rompió. Se rompió ese día cuando le vi en el programa de máxima audiencia llamando a los inmigrantes invasores", admite Maestre. Porque, además, "la responsabilidad es consustancial a la capacidad que tienes de influir en tu propia gente (...) Porque yo no tengo esa capacidad para influir en la gente de Ceuta como sí la tiene Vivas".

Por ello, subraya que debería haber sido más cuidadoso: "Cuando Vivas, con todo el capital político que venía acumulado porque había hecho una gestión razonable, califica de invasores a los inmigrantes, para mí perdió todo el respeto", pero "a su vez lo que está generando es violencia y tiene que asumirlo", explica y concluye Maestre.

En el vídeo podemos ver al compleo y con detalle esta intervención.

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