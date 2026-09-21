Cembrero, sobre un posible asalto a Ceuta el día 23: "No hay riesgo, hay un cierto arrepentimiento en Marruecos, porque sabe que el tiro le ha salido por la culata"

El periodista Ignacio Cembrero analiza en Al Rojo Vivo el nuevo llamamiento que hay para este miércoles 23 de septiembre para cruzar Ceuta, donde España trabaja de forma "preventiva" con Marruecos.

Nuevos mensajes en redes sociales sitúan el 23 de septiembre como una nueva (y posible) jornada de movilización coincidiendo con las elecciones legislativas marroquíes, llamamientos que están documentados desde, al menos, este pasado mes de agosto.

No obstante, y según ha transmitido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el Gobierno ha activado ya medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para "disuadir" una nueva entrada masiva a Ceuta, tras esta convocatoria. Sin embargo, el periodista Ignacio Cembrero cree que el nivel de preocupación que debe tener el Gobierno de España ante este llamamiento debería ser "escaso".

"Hay un cierto arrepentimiento en Marruecos", argumenta el periodista en Al Rojo Vivo. "En Marruecos, más allá de los discursos que vemos en público en los que reivindican de nuevo Ceuta y Melilla, etcétera, porque sabe que el tiro le ha salido por la culata, porque sabe que ha habido 140 muertos".

Por tanto, "no quieren o no van a repetir a corto plazo esta operación que ha dañado su imagen fuera de Marruecos y que también ha dañado su imagen en buena parte de Europa, yo diría incluso más allá de Europa. Por tanto, no hay ese riesgo", afirma contundente Cembrero,

En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

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