Maestre, sobre los altercados en Ceuta: "Para que este linchamiento se produzca tiene que haber gente como Vivas"

El periodista analiza los incidentes registrados en Ceuta, donde el coche de Julia Ferreras fue atacado, y alerta del discurso que, a su juicio, puede favorecer este tipo de episodios.

El periodista Antonio Maestre ha dado su punto de vista en Al Rojo Vivo sobre los graves incidentes registrados el domingo en Ceuta, donde el vehículo en el que viajaba la diputada de Ceuta Ya en la Asamblea ceutí, Julia Ferreras, fue atacado por un grupo de manifestantes. Varios de los presentes lanzaron huevos y piedras contra el coche, que tuvo que abandonar la zona del puerto escoltado por la Policía.

En este contexto, Maestre ha advertido sobre el proceso que, a su juicio, precede a este tipo de episodios: "Rápidamente, los linchamientos se producen siempre por parte de una minoría. Pero, para que esos linchamientos se produzcan, tiene que haber una mayoría discursiva que genere un relato que pueda justificarlos y hacerlos posibles". El periodista ha señalado además que los incidentes de Ceuta responden a una dinámica en la que "estos ultras han intentado linchar a gente porque pensaba diferente", insistiendo en que la identidad de las personas atacadas pasa a un segundo plano cuando el motivo es su posición o sus ideas.

Maestre también ha recurrido a distintos episodios históricos para explicar cómo, en determinadas ocasiones, los rumores y las informaciones falsas han contribuido a desencadenar actos de violencia colectiva: "Históricamente, los linchamientos y los pogromos muchas veces venían dados por noticias falsas". En este sentido, ha defendido que, más allá de quienes ejecutan directamente estos actos, existe un clima discursivo previo que puede favorecerlos y ha apuntado directamente a Juan Vivas: "Para que este linchamiento se produzca tiene que haber gente como Vivas. Y lo lamento. Tiene que haber gente como Vivas".

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