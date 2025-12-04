Maestre, tajante sobre Ayuso: "Tiene una gestión que facilita la muerte de los pacientes para que las empresas ganen dinero"

El periodista Antonio Maestre hace una primera valoración en este vídeo sobre las noticias reveladas hasta el momento del grupo privado Ribera Salud: su CEO pidió alargar intencionadamente las listas de espera de los pacientes del centro para así obtener un mayor beneficio económico.

Después de que El País publicase unos audios en los que se escuchaba a Pablo Gallart, CEO del Grupo Ribera (empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón, Comunidad de Madrid) pedir alargar intencionadamente las listas de espera de los pacientes del centro para así obtener un mayor beneficio económico, ha pedido a la empresa "desvincularse de las responsabilidades" de la gestión del centro hospitalario. Por su parte, el grupo privado ha comunicado que llevará a cabo una auditoría en profundidad".

Además de esto, y según ha revelado también El País, cuando la entonces gerente del hospital y otros tres directivos denunciaron esta y otras prácticas, fueron despedidos casi de inmediato.

El periodista y escritor Antonio Maestre confiesa que tiene que contenerse sobre este tema porque le toca de fondo y hace una primera valoración sobre este tema: "Creo que está quedando en evidencia que Ayuso tiene una gestión que facilita la muerte de los pacientes con tal de que las empresas privadas ganen dinero".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, sin embargo, sigue defendiendo la sanidad madrileña como la mejor de todas, y así lo podemos escuchar en este vídeo: "Tenemos la mejor sanidad pública de España, y que fomenta esa colaboración público-privada no para que cuatro empeoren el sistema (...)".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.