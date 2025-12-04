Martínez-Vares califica de "deleznable" lo sucedido en Torrejón: "La respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido tibia"

El asesor político ha indicado que es importante que la salud "no se convierta en un negocio", destacando que los madrileños necesitan una respuesta contundente para saber qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir.

Santiago Martínez-Vares ha indicando que los audios que han salido a la luz del CEO del Grupo Ribera diciendo que hay que alargar las listas de espera para ganar más dinero, dejan claro que este grupo "hacía negocio" con esto.

"Es muy importante que la salud no se convierta en un negocio, es de cajón", ha recalcado el asesor político.

De esta forma, ha confesado que le parece que la respuesta que la Comunidad de Madrid ha dado a este asunto es muy "tibia", destacando que lo ocurrido le parece "deleznable".

Martínez-Vares ha indicado que los madrileños necesitan saber ahora qué se va a hacer con estos comportamientos y "cómo se va a canalizar" para que cosas como estas no vuelvan a ocurrir.

