Maestre reacciona a los disturbios en un acto de Vox en Granada: "Vox rompe el cordón policial y se va contra los manifestantes"

En Al Rojo Vivo, Antonio Maestre analiza los altercados en Granada durante un acto de Vox y atribuye la tensión a su actuación: "Santiago Abascal, en muchas ocasiones —y lo he visto en Vallecas—, busca provocar a quienes protestan".

Antonio Maestre ha analizado en Al Rojo Vivo los altercados ocurridos este jueves en Granada durante un acto de precampaña de Vox de cara a las elecciones andaluzas, que se saldaron con un detenido por atentado contra la autoridad.

Según explica, los hechos comenzaron con una protesta antifascista que se desarrollaba con normalidad: "Había un grupo de antifascistas manifestándose detrás de un cordón policial y respetando en todo momento las indicaciones de la policía. Estaban ejerciendo el mismo derecho que tenía Vox a celebrar su mitin, sin interferencias".

Sin embargo, Maestre sostiene que la situación cambió por la actuación de Vox: "Lo que hace Santiago Abascal en muchas ocasiones —y yo lo he visto en directo en Vallecas— es provocar a quienes protestan. En Granada se rompe el cordón policial; hay vídeos donde se ve a simpatizantes y al equipo de seguridad de Vox cruzándolo. Si tú o yo intentamos hacer eso, ya sabemos lo que pasaría".

El periodista añade que, tras ese momento, se produjo la intervención de miembros de seguridad del partido: "Vox rompe el cordón policial y se dirige hacia los manifestantes. Entonces aparecen miembros de su seguridad utilizando una porra extensible, un arma prohibida por el reglamento de armamento".

Además, revela que el caso ya está siendo investigado: "La Dirección General de la Policía ha abierto diligencias para identificar a esa persona. En un Estado de derecho, el uso legítimo de la fuerza corresponde únicamente a la policía. Ningún miembro de seguridad privada puede agredir a manifestantes. Eso sí que es grave".

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