Disturbios durante un mitin de Santiago Abascal en Granada dejan un detenido

Los detalles El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, estudiarán denunciar los disturbios que se produjeron y acusan a Fernando Grande-Marlaska y a su delegado del Gobierno de no garantizar la seguridad durante el acto.

En Granada, durante un acto de precampaña de Vox, se produjeron altercados que resultaron en la detención de una persona por agredir a un agente de policía. El incidente ocurrió en la Plaza de las Pasiegas, donde la presencia policial buscaba evitar conflictos. La manifestación contra el acto no estaba autorizada, lo que llevó a varias sanciones. Santiago Abascal denunció un "delito electoral" tras verse obligado a retrasar el evento debido a gritos antifascistas. Adelante Andalucía criticó la actuación de los guardaespaldas de Abascal. Vox considera denunciar el "boicot" y responsabiliza a las autoridades por no garantizar la seguridad. Manuel Gavira, candidato de Vox, afirmó que no serán silenciados y revisarán los vídeos del suceso.

Este jueves se vivieron en Granada altercados durante un acto de precampaña de Vox de cara a las elecciones en Andalucía, que dejaron un detenido por atentado contra un agente de la autoridad. El arrestado golpeó con una bandera en la cabeza a uno de los agentes del dispositivo policial de seguridad desplegado desde horas antes del inicio del acto en las inmediaciones de la céntrica Plaza de las Pasiegas, donde se celebró, para evitar incidentes.

Además del detenido —se desconoce si era uno de los seguidores de Vox o de los contramanifestantes dado que en ambos bandos se exhibieron banderas de distinto signo—, la Policía ha propuesto varias sanciones administrativas porque la concentración contra el acto de Vox no estaba autorizada. También ha habido varios identificados en el marco de este incidente ocurrido al inicio del acto electoral celebrado por Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, denunció un "delito electoral" por tener que retrasarlo después de haber instado a los asistentes a expulsar a un grupo de manifestantes que proferían gritos antifascistas, lo que obligó a la Policía Nacional a intervenir para despejar la zona.

A este asunto se ha referido este viernes en un comunicado Adelante Andalucía, que ha reclamado medidas "contra los guardaespaldas de Santiago Abascal" tras los hechos ocurridos en Granada, donde, según han denunciado, "agredieron con porras extensibles a manifestantes que protestaban pacíficamente".

La formación andalucista también ha exigido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla por permitir, a su juicio, que estos individuos "se saltaran el cordón policial y actuaran con total impunidad sin ser detenidos".

Vox estudia denunciar el intento de "boicot" del mitin con Abascal

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha anunciado este viernes que el partido estudiará denunciar los disturbios que se produjeron en Granada. "Vamos a estudiar, evidentemente, las acciones, pero lo primero que hay que denunciar, es cómo Marlaska y su delegado del Gobierno no garantizan la seguridad de los andaluces que estaban allí", ha manifestado Manuel Gavira, en declaraciones a los medios de comunicación en Marbella, en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández.

"Ayer nos trataron de callar, de silenciar, de amedrentar. Ayer Marlaska y su delegado del Gobierno pusieron en riesgo a los andaluces en Granada", ha insistido Gavira, quien ha querido dejar claro que "no van a conseguir su objetivo. Ni nos van a callar, ni nos van a silenciar, ni nos van a amedrentar". A la pregunta sobre si desde el partido van a tomar algún tipo de medidas en sus próximos mítines para evitar este tipo de incidencias, Gavira ha explicado que lo que desde Vox van a hacer es "denunciar lo ocurrido y revisar todos lo vídeos".

"No puede ser que a 20 metros del micro donde nos dirigíamos a más de 2.000 andaluces que estaban allí para escucharnos hubiese una turba de extrema izquierda queriendo boicotear el acto. Y, sobre todo, además estaban poniendo en peligro la vida de ancianos, de niños y de familias que estaban allí para escucharnos", ha sentenciado. "Pero lo cierto es que nos lanzaron objetos, nos tiraron pelotas de pintura e incluso todo el mundo ha visto las imágenes de la compañera María Ruiz, diputada nacional llena de pintura", ha apuntado Gavira.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.