Maestre, sobre el plan de Rufián: "Lo que hizo fue postularse como cabeza de lista por ERC en Barcelona, pero no propuso una confluencia confederal para las izquierdas"

El periodista Antonio Maestre analiza con detalle el plan de Gabriel Rufián para hacer un frente común de izquierdas. En el vídeo, todos los detalles.

El acto de Gabriel Rufián con Emilio Delgado (Más Madrid) para unir a las izquierdas en algo así como un frente común para frenar a Vox hizo lleno absoluto en la Sala Galileo de Madrid. Y el mensaje, claro, aunque complicado de ejecutar: ganar a Vox provincia por provincia: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentemos por el mismo sitio compitiendo por migajas?", decía este miércoles Rufían.

De este modo, Rufián pedía "orden" y "generosidad" para ganar a Vox: programas comunes, acción por provincias y un "grupo interparlamentario común". Es decir, para ganar en escaños al partido de Santiago Abascal solo debe presentarse un único partido de confluencias de izquierdas en cada provincia.

El periodista y escritor Antonio Maestre, que estuvo presente en ese acto, no lo termina de ver del todo claro: "Lo que propuso Rufián es muy voluntarista. Es un castillo en el aire que no se va a producir, porque, aparte, lo que implicaría esto que él propuso es que "cada uno en su casa" y que se retiraran aquellas listas que no fuesen mayoritarias. Esto es, que ERC se presentara en Cataluña y nadie más".

Es decir, subraya Maestre, "habló de las renuncias, pero unas renuncias que le propuso a los demás. No se propuso a ERC. Además, esa implicación de su propuesta implica que tenga que retirarse la izquierda en muchos lugares y deja al PSOE solo", y hacer eso ahora mismo en muchos lugares de la España vaciada, con un Vox entre el 15 y el 20 %, "el único que es competitivo es el PSOE; entonces habría que retirarse de esas provincias para que el PSOE se presente en solitario", explica.

Por otro lado, analiza Maestre que cuando el portavoz de ERC habló de un programa de mínimos acompañado y de antifascismo y autodeterminación, entiendo que un programa de mínimos de ERC, pero no es un programa de mínimos de la izquierda confederal".

Por eso, afirma que "lo que hizo fue Rufián fue postularse otra vez como cabeza de lista en Barcelona por ERC, pero no propuso una confluencia confederal para las izquierdas", concluye Maestre. En el vídeo podemos ver al completo esta análisis, así como la respuesta que da a Feijóo cuando el líder del PP dice que Rufián quiere presentarse para ser presidente.