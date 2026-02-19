Reacción
Maestre desmiente a Feijóo cuando dice que Rufián quiere ser presidente: "Es mentira. O igual tiene tantos datos que no se ha enterado"
"Es una noticia interesante que un independentista se presente como candidato a la presidencia del Gobierno de España", ha asegurado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En en vídeo podemos ver la contundente respuesta del escritor y periodista Antonio Maestre.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también ha dado su opinión sobre el plan de Gabriel Rufián para unir a la izquierda a la izquierda del PSOE: "Creo que es una noticia interesante que un independentista se presente como candidato a la presidencia del Gobierno de España. Es muy interesante analizar realmente quién nos toma el pelo y probablemente, en mi opinión, al primero que le toman el pelo es al pueblo catalán".
"Eso que dice Feijóo es mentira", reacciona tajante el periodista y escritor Antonio Maestre. "Yo soy muy crítico con lo que propuso ayer Rufián, pero es que Rufián en ningún caso se postula para presidir España. Eso es mentira. Se lo ha inventado Feijóo, que es muy propio. O no se ha enterado. A lo mejor tenía muchos datos y no ha captado todo, que es lo que le suele pasar, a veces porque le confunden los datos", añade Maestre, haciendo una irónica alusión a cuando Feijóo le reprochó a Óscar Puente que daba "muchos datos" con respecto al accidente de Adamuz.
Con respecto al plan en sí de Rufián, que proponía "ganar a Vox en escaños, provincia a provincia" y para ello en cada provincia debería presentarse un solo partido de izquierdas, Maestre cree que su propuesta es "muy voluntarista. Es un castillo en el aire que no se va a producir".
En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis, donde explica que "lo que hizo fue postularse como cabeza de lista por ERC por Barcelona, pero no propuso una confluencia federal de izquierdas", así como estas declaraciones de Feijóo.
