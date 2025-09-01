Ahora

Análisis

Maestre, sobre la futura visita de Illa a Puigdemont en Bruselas: "Es necesario porque si no, no habrá Presupuestos"

El periodista y escritor Antonio Maestre analiza en 'Al Rojo Vivo' el encuentro que tendrá lugar este martes en Bruselas entre el líder de Junts y el president de la Generalitat. En el vídeo, todos los detalles.

Maestre

Este martes, Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunirán en Bruselas. El encuentro, que será a puerta cerrada, tendrá lugar en la Delegación del Govern ante la Unión Europea y la iniciativa ha salido del propio president de la Generalitat, según ha reconocido él mismo.

El periodista Antonio Maestre asegura en 'Al Rojo Vivo' que este encuentro debería realizarse en España, porque "nos guste o no la ley de amnistía, debería haberse ya puesto en marcha en España en toda su extensión y Puigdemont tendría que estar ya aquí".

Por otro lado, analiza el periodista que este encuentro entre el líder de Junts y el president "es importante porque no va a haber Presupuestos si no se alinean todos los partidos" y Junts, admite, "es uno de los huesos más duros de roer, por lo que es necesario que haya una buena relación con el PSOE". En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

