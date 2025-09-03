Maestre explica por qué Vox sigue haciendo concentraciones xenófobas: "Le sale gratis, y además el PP los legitima"

"Ayuso fue la primera en poner en la diana el centro de menores de Hortaleza", recuerda el periodista y escritor Antonio Maestre en Al Rojo Vivo. En el vídeo podemos ver con detalle su análisis.

Vox ha convocado para este miércoles una concentración xenófoba contra una agresión sexual en Alcalá de Henares, después de la de este martes en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza (Madrid), a pesar de la prohibición de la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí, con carteles afines a Vox y a sus juventudes -Revuelta-, los manifestantes han exigido deportaciones inmediatas de menores migrantes.

Pero ¿por qué Vox sigue realizando este tipo de manifestaciones? Según el escritor y periodista Antonio Maestre, "van a seguir haciéndolas" por dos razones fundamentales. Por un lado, "porque les sale gratis, es decir, no tiene ninguna consecuencia a nivel penal ni judicial. No se les persigue como debiera".

Y, en segundo lugar, añade, "porque el PP legitima cada paso que da Vox. Todo lo que dicen lo termina diciéndolo después el PP; es más, hay veces en que se adelantan: Isabel Díaz Ayuso fue la primera en poner en la diana al centro de menores de Hortaleza".

Por tanto, y en definitiva, "van a seguir porque les beneficia, y consiguen poner el foco y la agenda en lo que ellos quieren, que es en la criminalización del otro y en el intento por crear un estado puro étnicamente. Es racismo puro", finaliza Maestre. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.