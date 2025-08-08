Maestre destaca cuál es el problema del PP: "No tienen un discurso enraizado en sus propios valores"

El periodista ha señalado que, si de verdad el PP considera que "un discurso islamófobo" va a darle rédito electoral, debería preguntarse si en realidad, alguien que sea de verdad racista no preferirá "votar a Vox".

Al Rojo Vivo ha recordado unas declaraciones que realizó hace tan solo un mes el concejal del PP Diego Avilés en el Ayuntamiento de Murcia, donde rechazaron una iniciativa de Vox similar a la que ahora han acordado en Jumilla.

Antonio Maestre ha reaccionado a esta contradicción, destacando que el verdadero problema de partido liderado por Alberto Núñez Feijóo es que no tiene "un discurso enraizado en sus propios valores".

El periodista se ha mostrado convencido de que en Murcia capital defendieron esa postura porque contaban con mayoría absoluta. "Si llegan a depender del voto de Vox, el voto hubiese sido parecido al de Jumilla", ha indicado.

Un momento que ha aprovechado para hacer una reflexión, señalando que, si de verdad piensan que el discurso islamófobo les va a dar rédito electoral, deberían preguntarse si alguien que sea realmente racista no preferirá "votar a Vox" antes que a ellos.