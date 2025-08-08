Junquera, sobre la intención de PP y Vox en Jumilla de "proteger nuestra identidad": "¿Protegerla de qué? ¿Quién está atacando?"

La periodista ha destacado que "ya sabemos lo que es Vox", dejando claro que el problema es "la actitud" del PP. "¿Va a seguir permitiendo que el partido ultra le marque la agenda?", se ha preguntado en Al Rojo Vivo.

Natalia Junquera ha reaccionado al veto a las celebraciones islámicas de PP y Vox en Jumillas, Murcia. La periodista ha indicado que las declaraciones de los 'populares' sobre este asunto no son más que "excusas".

"El objetivo y el resultado es que la comunidad musulmana no pueden celebrar dos fiestas como venían haciendo sin incidentes", ha destacado.

Un momento que ha aprovechado para recordar que en la enmienda hablan de "proteger nuestra identidad y costumbres". "¿Protegerlas de qué? ¿Quién ataca?", se ha preguntado, señalando que hasta la Conferencia Episcopal ha tacado la medida de "inconstitucional".

La periodista ha reconocido que todos sabemos ya "lo que es" Vox, destacando que el problema es la actitud "irresponsable" del PP. De hecho, ha recordado que en algunos lugares en los que gobiernan juntos ya han censurado obras de teatro y películas infantiles.

Por tanto, se ha preguntado si los 'populares' van a seguir dejando que el partido ultra "les marque la agenda".