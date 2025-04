Maestre analiza lo que está haciendo Trump: "Esto no es el capitalismo cayéndose, sino un ajuste del sistema a favor del más poderoso"

"Esto no es una reformulación, sino que es el capitalismo en su máximo esplendor: unos oligarcas intentando ganar más a costa del resto. Otra cosa es que les salga bien", explica en este vídeo el periodista Antonio Maestre.

Tras la guerra arancelaria que ha iniciado Donald Trump, el periodista y escritor Antonio Maestreseñala lo "extraño" de estos tiempos y pone como ejemplo que el secretario del partido comunista vietnamita estaba vendiendo las bondades del libre comercio a Trump: "Hay que entender que estamos en un tiempo complicado y difícil de comprender, en los términos ideológicos o la cultura política que hemos vivido y de la que nos hemos alimentado".

Pese a esto, Maestre quiere señalar que lo que está haciendo Trump con sus aranceles "no es el capitalismo cayéndose, sino que es un ajuste del sistema capitalista en favor del más poderoso, como siempre". Es decir, "el capitalismo funciona en la medida en que al final, el más poderoso acaba valiéndose del más débil", afirma el periodista, matizando que esa es la versión que él tiene, no que sea la fórmula que funcione.

Esto es, según analiza y explica Maestre, "Trump considera que la posición de EEUU en el sistema capitalista no es la que debería tener y toma unas medidas de ajuste del capitalismo. Es decir, esto no es una reformulación, sino que es el capitalismo en su máximo esplendor: unos oligarcas intentando ganar más y mejorar su posición a costa del resto. Otra cosa es que le salga bien o no". En el vídeo podemos ver completa su intervención.