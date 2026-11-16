Carmen Lomana afirma que los ingleses "tienen terror a la ducha": "Son muy poco higiénicos y hasta hace poco los franceses también"

Carmen Lomana cuenta por qué cambió la moqueta cuando alquiló su casa de Londres: "Me moría del asco. Los ingleses son muy poco higiénicos, tienen terror a la ducha y los franceses, hasta hace muy poco, también".

Carmen Lomana ha lanzado un 'dardo' a los franceses y a los ingleses durante su intervención en la Cadena COPE. La socialité ha recordado cuando tuvo que cambiar la moqueta de su casa de Londres: "La alquilé así y tuve que cambiarla porque me moría del asco".

"Los ingleses son muy poco higiénicos, tienen terror a la ducha y los franceses, hasta hace muy poco, también", ha asegurado Carmen Lomana.

Tras escucharla, los colaboradores de Aruser@s debaten en el plató. "Los franceses, lo que decían, es que se ponían perfume", explica Angie Cárdenas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.