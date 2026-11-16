Ahora

Zascas

Carmen Lomana afirma que los ingleses "tienen terror a la ducha": "Son muy poco higiénicos y hasta hace poco los franceses también"

Carmen Lomana cuenta por qué cambió la moqueta cuando alquiló su casa de Londres: "Me moría del asco. Los ingleses son muy poco higiénicos, tienen terror a la ducha y los franceses, hasta hace muy poco, también".

Carmen Lomana

Carmen Lomana ha lanzado un 'dardo' a los franceses y a los ingleses durante su intervención en la Cadena COPE. La socialité ha recordado cuando tuvo que cambiar la moqueta de su casa de Londres: "La alquilé así y tuve que cambiarla porque me moría del asco".

"Los ingleses son muy poco higiénicos, tienen terror a la ducha y los franceses, hasta hace muy poco, también", ha asegurado Carmen Lomana.

Tras escucharla, los colaboradores de Aruser@s debaten en el plató. "Los franceses, lo que decían, es que se ponían perfume", explica Angie Cárdenas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. De los nuevos impuestos "contra la especulación" a la "unión de la amistad": el PSOE se inspira en Frente Amplio a 13 días de las elecciones
  2. Las protestas de los docentes logran que se cancele la asistencia de la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid a un acto
  3. Yolanda Díaz retira su candidatura a la presidencia de la OIT: "Mi obligación es dar un paso a un lado y preservar al sindicalismo en el que siempre me he reconocido"
  4. Jensen Huang se plantea ahora regresar a Nvidia con el apoyo de líderes de Silicon Valley
  5. Trump, Putin y Xi Jinping se reunirán este jueves en Shenzhen (China)
  6. ¿Cómo ha cambiado la percepción internacional de España?: del "perfil alto" de Sánchez al poco "carisma" de Feijóo