Lucía Méndez, tras las declaraciones de Ayuso: "La realidad es que ella ha convertido a su novio en un asunto de Estado"

La periodista Lucía Méndez reacciona a las declaraciones de la presidente de la Comunidad de Madrid que en una entrevista ha vinculado a Zapatero con el caso de su pareja, Alberto González Amador. "Llevo muchos años soportando una operación de Estado", ha señalado Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrud vuelve de nuevo a la carga y en una entrevista en Telecinco ha vuelto a llamar "hijo de p**a" al presidente del Gobierno y ha tachado de "mafia" a todos sus socios parlamentarios. También ha cargado contra el expresidente Zapatero y ha aprovechado para defender a su pareja, Alberto González Amador: "Llevo muchos años soportando una operación de Estado", ha señalado Ayuso.

Ante estas declaraciones, que podemos ver en este vídeo, la periodista de El Mundo, Lucía Méndez, insistía en que había que explicar la realidad: "Hay que explicar a la gente la realidad. Y la realidad es que Isabel Díaz Ayuso ha convertido a su novio en un asunto de estado y le ha fastidiado por el eje".

Esto es, "el novio de Ayuso, estaba negociando con la Fiscalía un acuerdo para no ir a la cárcel por el tema del delito fiscal y ella, al convertirlo en un asunto de Estado, lo que ha hecho es convertirla en un personaje público. Y lo que ha hecho es perjudicar su defensa privada", aclara la periodista.

De este modo, subraya Méndez que "a lo mejor si Isabel Díaz Ayuso no hubiera convertido a su novio, por la razón que sea, en un asunto público que, efectivamente el novio de Ayuso no es un asunto de Estado, pero es ella quien lo convirtió en un asunto de Estado".

Por ende, "supongo que a quien habrá que pedirle responsabilidades es a ella y a las personas que convirtieron a una persona particular, que es lo que es, en un asunto de Estado", afirma Méndez. Y señala: "Que mire en casa a ver quién lo hizo".

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