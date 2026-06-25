Ayuso vuelve a llamar "hijo de p**a" a Sánchez y tacha de "mafia" a todos sus socios parlamentarios: "Sinvergüenza"

¿Qué ha dicho? Ayuso cree que a Sánchez le vale con "tener amarrado el Congreso", asegurando que el sanchismo funciona "a través del miedo, de amedrentar y de usar los resortes de las instituciones para ir contra los adversarios".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que "tiene las horas contadas" y calificándolo de "sinvergüenza" en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa'. Ayuso retomó el lema irónico 'me gusta la fruta', utilizado previamente como insulto hacia Sánchez. La presidenta madrileña acusa al Gobierno de Sánchez de manejar el Congreso como una "mafia" y de actuar mediante el miedo y la intimidación. Además, vinculó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el caso de su pareja, sugiriendo una operación de Estado en su contra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha retomado el lema de 'me gusta la fruta' para responder al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha asegurado que tiene "las horas contadas".

"Sánchez, eres un sinvergüenza", ha lanzado la dirigente regional en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco, donde ha señalado que España está "en manos de este personaje que es lo más nefasto" que ha habido en democracia.

En la misma, ha vuelto a utilizar el 'me gusta la fruta', una interpretación irónica de un insulto al presidente que se pudo leer en los labios de la presidenta madrileña desde la tribuna de invitados en el Congreso de los Diputados durante su debate de investidura.

Ayuso ha usado esta expresión al ser preguntada por la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar cuenta de las últimas investigaciones por corrupción y después de que se refiriera en su intervención a la presidenta y a su pareja. "Volví a recordar que me gusta mucho la fruta y que España está en manos de este señor que es un personaje", ha lanzado.

La presidenta madrileña cree que a Sánchez le vale con "tener amarrado el Congreso" y ha insistido en que sus socios "no romperán ni de broma porque son una mafia". Además, ha asegurado que el sanchismo funciona "a través del miedo, de amedrentar y de usar los resortes de las instituciones para ir contra los adversarios".

"Y espero que unos y otros sigan a la altura y sigan destapando esta corrupción que va a llevarse por delante a España, cada vez más abandonada en el panorama internacional, su sistema público cada vez más desastrado", ha reivindicado, a la vez que considera que la gente tiene que poner ya "pie en pared".

Además, durante su entrevista también ha hablado sobre José Luis Rodríguez Zapatero, indicando que se veía muy "impune" y ahora "todo va saliendo a la luz". "Saldrá mucho más de Venezuela, no hay que ser muy listo", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para intentar vincular al expresidente del Gobierno con el caso de su pareja, Alberto González Amador. "Llevo muchos años soportando una operación de Estado. El día que empezaron a jugar con la declaraicon fiscal de mi novio, se sabía que Zapatero estaba reunido con el ya exfiscal", ha indicado.

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