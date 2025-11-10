Loreto Ochando, sobre el posible sustituto de Mazón: "Cuando Pérez Llorca ha entrado en Les Corts, los suyos le han recibido como si fuera Taylor Swift"

La periodista valenciana Loreto Ochando subraya en este vídeo que "a día de hoy, al 99% el candidato es él (Juanfra Pérez Llorca)", por lo que considera que desde el PP "nos están tomando el pelo a todos" al decir que aún no saben quién es su candidato. En el vídeo, los detalles.

El nombre que más suena para sustituir a Carlos Mazón es el de Juanfran Pérez Llorca, sin embargo, él dice desconocer que hubo una reunión PP-Vox pese a que sí se produjo. Igualmente, desde Vox aseguran no conocer el candidato que va a poner sobre la mesa el PP para poder negociar.

Sin embargo, y ante tanto ruido, Loreto Ochando, periodista valenciana de 'El Plural', asegura que "nos están tomando el pelo a todos": "Cuando Pérez Llorca ha entrado en la cafetería de Les Corts, los suyos le han recibido como si fuera Taylor Swift, algo que normalmente no ocurre. Ha sido tan evidente que ha generado hasta risas en los presentes. Claro que saben quién es el candidato".

Así, la periodista asegura, al igual que lo dicen también otros periodistas, que "a día de hoy, al 99% el candidato es él": "Todas las fuentes del PP consultadas solo me dan ese nombre", concluye Ochando. En el vídeo podemos ver los detalles de su información.

