Loreto Ochando, tras afirmar Feijóo que el rey "entendía" su plantón al acto del Año Judicial: "Es incidente que el líder de la oposición meta en semejante jardín al rey"

"El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición", ha asegurado el líder del PP en una entrevista. En el vídeo podemos escuchar estas palabras, así como la reacción de la periodista Loreto Ochando.

En una entrevista en Telecinco, Alberto Núñez Feijóo ha desvelado que el rey ha entendido que no fuera al acto de apertura del Año Judicial, que se celebró el pasado viernes, 5 de septiembre. Según sus palabras, "el rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición".

El líder del PP no acudió al acto de los jueces en protesta por la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y, en su lugar, acudió a un acto de Isabel Díaz Ayuso que se celebraba a esa misma hora en Arganda del Rey (Madrid).

La reacción de Loreto Ochando, periodista de 'El Plural', es clara: "Es un incidente que el líder de la oposición meta en semejante jardín al rey". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, así como la opinión del también periodista Carlos Segovia, que considera "un error" estas palabras del líder popular.