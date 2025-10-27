Juanma Romero analiza la situación del presidente de Andalucía: "Ha perdido el relato, tanto en la calle como en la gestión"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha señalado la falta de empatía del presidente andaluz hacia las mujeres afectadas y ha advertido que, con las elecciones cerca, el caso de los fallos en los cribados significa un problema político de enorme gravedad.

El periodista de 'Infolibre' Juanma Romero ha analizado en Al Rojo Vivo la situación en Andalucía tras los fallos en los cribados de las mamografias, y ha señalado que el presidente andaluz "lleva acumulando varios errores de gestión en este asunto".

En particular, Romero ha criticado la falta de empatía mostrada hacia las mujeres afectadas:"Ha llegado a decir que estaban manipulando la información. Ha tenido muy poca sensibilidad ante un fallo estructural del sistema, que no puede despacharse con cualquier medida".

El periodista también ha puesto el foco en la incertidumbre respecto a la contratación de los 119 profesionales sanitarios anunciada por la Junta: "Seguimos sin saber si van a poder asumir esa contratación, porque ya no está tan claro, habida cuenta de que la privatización de la sanidad andaluza está haciendo estragos y está complicando mucho los refuerzos".

Romero ha concluido que el presidente de la Junta atraviesa un momento delicado: "Hay un fallo tremendo de gestión y le está costando bastante recuperar el pie. Creo que ha perdido el relato tanto en la calle como en la gestión, y ojo, porque se aproximan sus propias elecciones y este asunto, que él pensaba que pesaría poco, está teniendo una incidencia gravísima".

