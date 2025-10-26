Ahora

Escándalo en Andalucía

La presidenta de Amama tilda de "vergüenza" a la clase política: "Llevamos alertando de todo desde 2021 y no nos hicieron caso"

¿Qué ha dicho? En la concentración frente a la Junta de Andalucía, Ángela Claverol ha expresado que los consejeros de Sanidad les han llamado "miedicas" y que han obviado "parte de la información".

Ángela Claverol
Ángela Claverol, presidenta de Amama, ha cargado contra los políticos en la concentración convocada frente a la sede de la Junta de Andalucía en San Telmo. En sus palabras, ha tildado de "vergüenza" a la clase política después de enumerar sus reuniones con los diferentes consejeros de Sanidad.

"Llevamos desde 2021 peregrinando a la Consejería de Salud, alertando de todo lo que estaba pasando y no nos hicieron caso. Cada vez ponían más vidas en peligro", ha expresado.

Y prosigue: El primer consejero nos llamó miedicas. Miren, estas señoras serán cualquier cosa menos miedicas".

"La segunda consejera obvia parte de la información. Las mujeres de Amama tenemos memoria y fuimos muchas. Ya está bien", ha afirmado Claverol, que ha criticado con mucha dureza la actitud de Rocío Hernández, exconsejera de Sanidad en el cargo cuando saltó el caso de los cribados: "No tiene ni nombre. Mis compañeras le contamos con lágrimas en los ojos que nos había destruido la vida, que tenían un cáncer avanzado y era injusto. No borró esa sonrisa de su cara. Vergüenza de clase política".

Sin embargo, ha expresado que "lo peor" ha sido estos días: "Nos han amenazado, han roto las cerraduras de las sedes, nos han insultado, vapuleado... Nos han llamado de todo".

