Kissy Chandiramani, vicepresidenta segunda de Ceuta: "Pediría al Gobierno más medios para poner en marcha el Pacto Europeo de Migración y Asilo"

La vicepresidenta segunda de Ceuta reclama al Gobierno más medios para agilizar la atención a los migrantes y critica que la búsqueda de terrenos para los campamentos no comenzara, según sostiene, hasta finales de agosto.

Después de que la Justicia frenara el campamento para migrantes proyectado en el puerto de Ceuta, el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió que las posibilidades para encontrar una alternativa son "muy limitadas". "El irnos al puerto no es un capricho. Se tardó en tomar esa decisión un mes. Ida y vuelta, buscando espacios. Y se acordó con el Gobierno ceutí que esas dos parcelas eran idóneas. Por tanto, no es fácil encontrar alternativas. Realmente se nos deja ante un callejón sin salida", afirmó.

En Al Rojo Vivo, la vicepresidenta segunda de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha respondido a estas palabras y ha rechazado que la ciudad se convierta en un gran centro de acogida. "Nosotros estamos en contra de que Ceuta se convierta en un gran CETI donde tengamos que albergar a 15.000 migrantes distribuidos por toda la ciudad", ha señalado.

Chandiramani ha coincidido con Puente en que Ceuta "es una ciudad pequeña" y ha advertido de que "utilizar este tipo de instalaciones de campamentos provisionales, como quiera usted llamarlo, hace que la tensión en la ciudad aumente porque siempre están cerca o de vivienda o de alguna instalación crítica que afecte al normal funcionamiento de la ciudad".

Más medios para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo

La vicepresidenta segunda ha reclamado al Gobierno central más recursos para acelerar la tramitación de los expedientes migratorios. "Yo lo que le pediría al Gobierno de la Nación, y lo llevo haciendo desde el minuto uno, es más medios para poner en marcha el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo", ha afirmado.

Según ha explicado, "ese pacto permite que en 15 días estén resueltos los expedientes de devolución, incluida la contestación al asilo, teniendo en cuenta que Marruecos es un país seguro".

"Si esos expedientes en 15 días hubieran estado resueltos, fuéramos capaces, fíjese, a día de hoy, de resolverlo, podríamos resolver la situación sin tener que estar continuamente buscando parcelas donde Ceuta, otra vez, reitero, se convierta en ese gran CETI", ha defendido.

Chandiramani ha insistido en la falta de medios: "Necesitamos más medios. A fecha de hoy todavía solo hay 20 ordenadores para afiliar a personas y empezar la tramitación de los expedientes de asilo".

Además, ha señalado que "hay abogados de oficio que nos dicen que le están dando cita para poder solicitar el asilo para dentro de 15 días". En este sentido, ha planteado: "España, ¿no tiene suficientes funcionarios que puedan venir a la ciudad de Ceuta o incluso de manera telemática para tramitar estos expedientes?".

La vicepresidenta segunda ha puesto como ejemplo la reciente regularización de migrantes: "Fíjese que para la regularización de migrantes que se ha hecho hace breve fecha, se han tramitado dos millones de solicitudes. Discúlpeme este dato, no sé si es cierto, pero si no son dos millones son cerca de dos millones".

"Según tengo entendido, ¿por qué no se ponen todos esos funcionarios a trabajar en el ámbito de la afiliación y también del tratamiento de los expedientes de asilo?", ha planteado. A su juicio, de esta forma "no tendríamos que buscar más parcela porque se irían retornando a quien no tuviera derecho al asilo, evidentemente de manera individualizada, como dice la ley, y se iría liberando espacios que irían ocupando otras personas".

"Creo que si hace tiempo hubiéramos empezado a hacer este trabajo de una manera más amplia, pues ya estaríamos con este problema medio solucionado", ha añadido.

Chandiramani también ha cuestionado que la búsqueda de parcelas comenzara hace un mes, como había señalado Puente: "Trabajar en buscar parcelas, creo yo que hasta la última semana de agosto, que el mando único tomó conciencia y tomó posesión, mejor dicho, de su cargo, no se han empezado a buscar parcelas, con lo cual eso que diga que hace un mes estaban buscando parcela creo que tampoco es muy cierto".

"La situación humanitaria es muy fuerte"

Ferreras también le ha planteado qué ocurriría si Puente le pidiera ahora un terreno para instalar un campamento provisional ante las previsiones de lluvia y frío.

"La situación humanitaria es muy fuerte. Se lo reconozco", ha respondido Chandiramani. La vicepresidenta segunda ha explicado que "la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo está en contacto con el Mando Único" y que le consta que "han visitado varias parcelas".

También ha señalado que Tragsa "está valorando si son adecuadas o no para instalar estos campamentos provisionales". "Veremos a ver a lo largo de estos días. Yo creo que a lo largo de horas esas parcelas que se están ofreciendo son posibles", ha apuntado.

Como ejemplo, ha mencionado una parcela situada "cerca de la prisión de la ciudad", donde se estaría valorando "si se daban las condiciones de seguridad necesarias para ubicarlos ahí".

"Parcelas se están poniendo, pero dese cuenta cuántas tenemos ya. Dese cuenta que tenemos una Loma Margarita, el embalsamiento, el CETI, Caballería, Guan... Es que el volumen de personas que hay que acoger es tal que es importante que, a la vez que se van ampliando estos campamentos y se van utilizando otras parcelas, se vayan tramitando las devoluciones y los retornos", ha concluido.

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