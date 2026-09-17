La ultra francesa Le Pen utiliza a Ceuta de excusa para exigir reducir la libre circulación por el espacio Schenghen a los "nacionales"

Los detalles La líder de la ultraderecha francesa propone que solo los ciudadanos europeos puedan moverse libremente por el espacio Schengen y hacer que los migrantes que están en cada país no puedan desplazarse hacia otros Estados miembros.

La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha propuesto reformar el espacio Schengen para limitar la libre circulación a los "nacionales" de países europeos, mientras se imponen restricciones a migrantes y se endurecen medidas contra "ideologías islamistas". En una entrevista con 'LCI', Le Pen sugirió trabajar en una reforma de Schengen que permita a países como Alemania acoger inmigrantes sin imponerlo a otros. Esta postura es más flexible que sus propuestas anteriores, como salir de Schengen. Le Pen también criticó la política de regularización de migrantes de España, citando las 1,2 millones de solicitudes recibidas tras la propuesta del presidente Sánchez.

La ultraderecha europea insiste en un cierre drástico de las fronteras comunitarias. Es lo que ha propuesto este jueves la líder del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen, que ha reclamado reformar el espacio Schengen para reservar la libre circulación a los "nacionales" de los países europeos mientras, en paralelo, se aplican restricciones a los migrantes y se endurecen las medidas contra lo que ha denominado "ideologías islamistas".

En una entrevista en la televisión 'LCI', la dirigente ultra ha planteado su idea de "trabajar en una reforma de Schengen" dentro de la Unión Europea para que se respete la libre circulación "pero solo de nacionales de países europeos".

"Deseo que la libre circulación en el espacio Schengen pueda reservarse a los nacionales de los países interesados. Si Alemania desea mañana, como lo ha hecho en el pasado, acoger a un millón de extranjeros, podrá hacerlo, pero no podrá imponérselo a los demás", ha explicado Le Pen.

Esta propuesta supone una formulación más flexible que las posiciones que defendió en el pasado, cuando Agrupación Nacional llegó a plantear la salida de Francia de Schengen y el restablecimiento de controles fronterizos nacionales, y encaja, en su opinión, con el sentir general en la mayoría de los países de la UE desde hace años.

"La totalidad de los gobiernos de Europa, sean de derecha o de izquierda, se dan cuenta de la gravedad de la situación en lo que respecta a la política de inmigración. Hoy en día, en muchos países, se toman medidas muy firmes para controlar la inmigración", ha expuesto Le Pen.

Le Pen también ha aprovechado la ocasión para pedir que Francia no adopte una política de regularización de migrantes. Para ello, ha puesto el ejemplo de España. "En España, el señor Sánchez ha anunciado una ley de regularización de los inmigrantes en situación irregular. Ha recibido 1,2 millones de solicitudes. ¿Cree usted que en Francia solo habría 700.000 inmigrantes en situación irregular?", ha concluido Le Pen.

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