Mabel Galaz desvela que Juan Carlos I culpa a la reina Letizia de su situación actual en sus memorias: "Hay un ataque directo hacia ella"

La periodista especializada en la Casa Real explica que personas que ya han leído el libro del rey emérito le han trasladado que Juan Carlos I "responsabiliza" a Letizia de estar fuera de España: "Nunca le gustó Letizia y tiene que buscar un chivo expiatorio".

En sus memorias, el rey emérito Juan Carlos I culpa directamente a la reina Letizia de su situación actual, según revela la periodista de 'El País', Mabel Galaz. Personas que han leído el libro, que será publicado por Planeta, indican que hay un ataque directo hacia Letizia. Galaz sostiene que Juan Carlos I nunca simpatizó con Letizia y la utiliza como chivo expiatorio. La periodista describe a Letizia como "una mala princesa y una buena reina", destacando su oposición a ciertas conductas de su suegro. Las memorias, que se publicarán en noviembre en Francia y en diciembre en España, reflejan el deseo de Juan Carlos I de tener una jubilación tranquila y mejorar su relación con Felipe VI. Además, expresa sentirse "resignado" y "herido por una sensación de abandono".

El rey emérito Juan Carlos I señala directamente a la reina Letizia de su situación actual en sus memorias. Así lo cuenta la periodista de 'El País' experta en la Casa Real Mabel Galaz, que asegura que "personas que han leído el libro" de Juan Carlos I, que se publicará en España por Planeta, trasladan que "hay un ataque directo a la reina Letizia".

"Se fue porque no le quedó más remedio. Nunca le gustó Letizia y tiene que buscar un chivo expiatorio", afirma Galaz en Al Rojo Vivo. Para la periodista, Letizia fue "una mala princesa y una buena reina", explicando que, como princesa, "fue a la contra" al conocer "cosas que estaba haciendo su suegro", ante las que "ella se sublevó".

"Ahora que no está, (Letizia) está ejerciendo una monarquía del siglo XXI, un futuro protagonizado por Leonor lejos de estas conductas", detalla la periodista, que también desvela que el rey Felipe VI le dijo a su padre que "no escribiese el libro". Es más, añade Galaz que el padre de Juan Carlos, Juan de Borbón, le dijo que "los reyes nunca debían escribir unas memorias".

Este martes conocimos un avance del contenido que se publicará el 5 de noviembre en Francia y en diciembre en España, unas memorias en las que Juan Carlos I comparte que su objetivo ahora es "tener una jubilación tranquila, renovar una relación armoniosa" con Felipe VI y, "sobre todo, regresar a España".

"Mi vida estuvo dictada por las exigencias de España y el trono. Di libertad a los españoles al establecer la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí", comenta en el libro, donde confiesa estar "resignado" y "herido por una sensación de abandono".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.