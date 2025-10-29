Ahora

Un año después

Funeral de Estado de las 237 víctimas de la DANA

Reconstrucción del 29-O

Así se vivió la DANA en directo en 2024

Las memorias, a punto de publicarse

Mabel Galaz desvela que Juan Carlos I culpa a la reina Letizia de su situación actual en sus memorias: "Hay un ataque directo hacia ella"

La periodista especializada en la Casa Real explica que personas que ya han leído el libro del rey emérito le han trasladado que Juan Carlos I "responsabiliza" a Letizia de estar fuera de España: "Nunca le gustó Letizia y tiene que buscar un chivo expiatorio".

Mabel Galaz desvela que Juan Carlos I culpa a la reina Letizia en sus memorias de su situación actual: "Hay un ataque directo hacia ella"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El rey emérito Juan Carlos I señala directamente a la reina Letizia de su situación actual en sus memorias. Así lo cuenta la periodista de 'El País' experta en la Casa Real Mabel Galaz, que asegura que "personas que han leído el libro" de Juan Carlos I, que se publicará en España por Planeta, trasladan que "hay un ataque directo a la reina Letizia".

"Se fue porque no le quedó más remedio. Nunca le gustó Letizia y tiene que buscar un chivo expiatorio", afirma Galaz en Al Rojo Vivo. Para la periodista, Letizia fue "una mala princesa y una buena reina", explicando que, como princesa, "fue a la contra" al conocer "cosas que estaba haciendo su suegro", ante las que "ella se sublevó".

"Ahora que no está, (Letizia) está ejerciendo una monarquía del siglo XXI, un futuro protagonizado por Leonor lejos de estas conductas", detalla la periodista, que también desvela que el rey Felipe VI le dijo a su padre que "no escribiese el libro". Es más, añade Galaz que el padre de Juan Carlos, Juan de Borbón, le dijo que "los reyes nunca debían escribir unas memorias".

Este martes conocimos un avance del contenido que se publicará el 5 de noviembre en Francia y en diciembre en España, unas memorias en las que Juan Carlos I comparte que su objetivo ahora es "tener una jubilación tranquila, renovar una relación armoniosa" con Felipe VI y, "sobre todo, regresar a España".

"Mi vida estuvo dictada por las exigencias de España y el trono. Di libertad a los españoles al establecer la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí", comenta en el libro, donde confiesa estar "resignado" y "herido por una sensación de abandono".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un año sin verdad ni justicia: historia de la DANA más mortífera en décadas y la nefasta gestión que Mazón aún intenta tapar
  2. La llamada a una operadora del 112 el día de la DANA: "Estaba recogiendo cuerpos que iban flotando para que no se perdieran"
  3. Las confesiones de Juan Carlos I: "No hubo un golpe el 23F, sino tres. Armada me traicionó"
  4. Suben a 100 los muertos en Gaza, entre ellos 35 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"
  5. El huracán Melissa toca la costa oriental de Cuba como tormenta de categoría 3 con vientos de hasta 195 km/h
  6. Lady Gaga eclipsa Barcelona con un espectacular concierto gótico y palabras en español: "¡Arriba las manos!"