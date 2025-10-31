Llamazares analiza los 50 años de la monarquía parlamentaria sin el emérito: "Su no presencia es de autoprotección"

El portavoz de 'Convocatoria en Oviedo' ha destacado que "hay mucha gente que lo sacrificó todo en la lucha contra el franquismo, y no se merece ese libro de Juan Carlos. Por tanto, está bien que quede excluido de cualquier celebración de la democracia".

Para El portavoz de 'Convocatoria en Oviedo' quien se ha pronunciado en Al Rojo Vivo, la ausencia del Rey emérito en el 50º aniversario de la monarquía "es un acto de autoprotección".

El portavoz de 'Convocatoria en Oviedo' ha avalado la decisión de la Casa Real de no invitar a Juan Carlos I a los actos conmemorativos y, al mismo tiempo, ha criticado duramente la actitud del monarca en sus memorias:"Hablando en neolengua, el libro no debería titularse Reconciliación; podría llamarse Ruptura... con todo lo que significó la Transición y este largo camino hacia la democracia en nuestro país. Me gustaría separar esta lectura que hace el Rey de su propia biografía".

El político ha cerrado su intervención con una reflexión más contundente: "No hacía falta que nos lo dijera en un libro; sus últimos actos ya muestran que hace tiempo rompió con la sociedad española".